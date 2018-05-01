В Украине зарегистрированы 1 млн 506 тыс. 476 переселенцев

По состоянию на 21 мая, в Украине учтены 1 млн 506 тыс. 476 переселенцев или 1 млн 231 тыс. 136 семей из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Отметим, что по состоянию на 14 мая 2018 года в Украине было учтено 1 млн 504 тыс. 262 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 2214 человек.