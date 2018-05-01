На Луганщине перевернулся грузовик с 20 тоннами гречки

На Луганщине из-за пьяного водителя перевернулся грузовик, в котором было более 20 тонн гречки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

ДТП произошло 19 мая. Примерно в 15:00 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автодороге «Чугуев – Меловое» перевернулся грузовой автомобиль.

Выехав на место происшествия, полицейские предварительно установили, что 47-летний водитель, житель Харьковской области, управлял грузовиком «MAN TLA 26» с прицепом. В машине было более 20 тонн гречки, которую водитель перевозил из Белокуракино (Луганская обл.) в Харьков. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

Вследствие ДТП водитель не пострадал. По словам мужчины, накануне поездки он употреблял спиртные напитки, а именно 0,5 л водки, в связи с чем на указанном участке дороги уснул и потерял управление.

Данный факт зарегистрирован. За совершенное правонарушение на водителя грузового автомобиля полицейские составили 2 административных материала: по ст. 124 КУоАП «Совершение ДТП» и ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения».