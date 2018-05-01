Немыря: Кабмин блокирует законопроект о пенсиях жителям неподконтрольного Донбасса

В повестке дня на пленарную неделю Верховной Рады в 11-й раз отсутствует законопроект №6692 о выплатах пенсий жителям неподконтрольного властям Донбасса и переселенцам.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря во время согласительного совета.

Немыря отметил, что законопроект был поддержан Советом Европы, ООН, Еврокомиссией.

«По имеющейся информации в комитете, рассмотрение го блокируется Кабинетом министров Украины», – сказал он.

По его словам, такая же ситуация сложилась с законопроектом №6420, который касается избирательных прав переселенцев.

«Было объявление, что 22 и 23 мая с официальным визитом в Украине будет находиться комиссар Европейской комиссии Йоханнес Хан. В комитете есть его письмо, в котором выражена поддержка относительно законопроекта по социальным выплатам», – отметил Немыря и добавил, что законопроект №6692 будет скоро внесен в повестку дня парламента.