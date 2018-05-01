ООС: Разрушение моста в оккупированной Ивановке препятствует поставкам вооружения боевикам

Разрушение моста на оккупированной территории Луганской области на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) - Луганск препятствует поставкам боеприпасов и вооружения боевикам.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"Разрушение указанного моста исключает и препятствует поставкам боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск", - говорится в заявлении ООС.