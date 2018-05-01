За сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 20 мая 2018 года, раненых среди украинских военных нет.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие боевых действий в течение минувших суток раненых среди украинских защитников нет", - отметил он. По информации представителя Минобороны, в течение прошлых суток боевики осуществили 55 прицельных обстрелов украинских позиций. В частности, обстрелы велись из "Градов" и танков. В свою очередь, украинские военные более 20 раз открывали огонь в ответ.