Пашинский обвинил Наливайченко в невыполнении приказа штурмовать луганскую СБУ

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченков 2014 году не выполнил прямой приказ разблокировать луганское управление спецслужбы, заявил нардеп Сергей Пашинский, который в то время исполнял обязанности главы администрации президента.

"С удивлением услышал на телеканале ZIK рассказ Наливайченко о том, что якобы он пять дней ждал от Александра Турчинова приказа и поэтому не разблокировал Луганское СБУ", - приводятся слова Пашинского на сайте партии "Народный фронт".

Он напомнил, что 6 апреля 2014 года сепаратисты захватили Харьковскую и Донецкую ОГА и луганское СБУ.

"Тогда Турчинов собрал руководителей силовых структур, разделил на три части весь имеющийся силовой ресурс (спецназовцев из "Альфы", новосозданную Национальную гвардию и милицию), армию тогда еще не использовали для подобных операций, и отправил во главе с руководителями силовых подразделений эти группы для штурма и немедленного разблокирования госучреждений", - утверждает Пашинский.

По его словам, Наливайченко был отправлен в Луганск.

"Наливайченко, несмотря на прямой приказ и свою прямую ответственность за освобождение подчиненного учреждения, объяснял неготовность штурмовать луганскую СБУ "возможными большими жертвами среди местного населения" и постоянно оттягивал время на переговоры с сепаратистами", - отметил Пашинский.