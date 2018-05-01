СБУ задержала в Киеве владелицу медицинского бизнеса по подозрению в финансировании "ЛНР" и "ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что владельцы предприятия на территории временно оккупированной Луганщины продолжили производство медицинских изделий. Продукцию дельцы поставляли, в частности, для нужд незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы ежемесячно платили в "бюджеты" сепаратистов в среднем 500-600 тысяч российских рублей", - сообщается на сайтеспецслужбы.

Во время санкционированных обысков у менеджмента предприятия сотрудники СБУ изъяли, в частности, документацию и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность.

Владелицу фирмы задержали и объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.