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В Украине успешно испытали ракетный комплекс «СКИФ»

Сегодня, 17:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине успешно испытали ракетный комплекс «СКИФ» Государственное киевское конструкторское бюро «ЛУЧ» ​​успешно выполнило финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса «СКИФ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что на Черниговщине состоялся финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса «СКИФ» в присутствии представителей заказчика. Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет Скиф. Все определенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства «КБ ЛУЧ».

«Переносной противотанковый ракетный комплекс "СКИФ" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника.

Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.


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