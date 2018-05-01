Медики на Донбассе получили современные автомобили «скорой»

Больницы, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в качестве гуманитарной помощи получили современные автомобили для перевозки пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Автомобили скорой помощи закупили в рамках проекта GIZ (Германское общество международного сотрудничествa – ред.) «Миссия по поиску фактов 2017». Цель этого проекта – улучшение возможностей для оказания неотложной медицинской помощи больниц вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на сложные условия, больницы продолжают работать и оказывать помощь пациентам. Однако часто в них не хватает медицинского персонала и техники для проведения более детальной диагностики и сложных вмешательств. Поэтому медучреждения в Попасной Луганской области, Торецке, Авдеевке и Светлодарске Донецкой области получили автомобили «скорой», которые прежде всего предназначены не для приема пострадавших на месте происшествия, а для транспортировки пациентов в уже стабилизированном состоянии в медицинские учреждения с лучшим оснащением в глубину страны.

Автомобили оснащены всем необходимым для транспортировки больных из зоны ООС. Так, в каждой машине есть монитор-дефибриллятор, пульсоксиметр, вспомогательные и расходные медицинские материалы, специальные носилки для пациентов с травмами спины.