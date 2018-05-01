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Красный Крест осудил обстрелы школ на Донбассе

Сегодня, 15:22 citynews.net.ua | Напечатать

Международный комитет Красного Креста потрясен инцидентами, в ходе которых две школы по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области подверглись обстрелу и были повреждены во время недавнего всплеска военных действий.

Об этом говорится в сообщении МККК, обнародованном сегодня, 18 мая.

«16 и 17 мая подверглась обстрелу школа в селе Саханка; обстрелы школьной столовой вынудили учеников спрятаться в подвале. В течение последних двух лет МККК регулярно оказывал помощь этой школе. Школа № 11 в Светлодарске также подверглась обстрелу, когда ученики находились в классе. Были повреждены окна и несколько стен. К счастью, ни учащиеся, ни учителя не были ранены, пришлась кстати защитная пленка на окнах, которую МККК предоставил школе ранее», – отмечается в сообщении.

Глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн подчеркнул, что обстрелы школ запрещены международным гуманитарным правом.

«Нападение на школы и другие учебные заведения запрещено международным гуманитарным правом. Они не могут считаться законной военной целью, а их защитный статус нужно уважать со всей строгостью», – сказал Эшлиманн.

«Множество детей уже платят слишком высокую цену, проживая в зоне конфликта. Их жизнь и здоровье должны находиться под защитой, а не подвергаться опасности. Мы вновь призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и воздерживаться от нападений на школы и другие гражданские объекты», – добавил он.

В МККК также отметили, что за последние четыре года вооруженного конфликта на Донбассе пострадали десятки школ, детских садов и других учебных заведений.

«Для многих детей ежедневный поход в школу сопряжен с дополнительной опасностью, а родители вынуждены мучительно выбирать между риском для жизни своих детей и предоставлением им образования. Ситуация привела к тому, что МККК в Украине запустил программу "Безопасные школы", цель которой – уменьшить риски, с которыми сталкиваются дети в зоне конфликта», – сообщили в международной организации.

Программа включает в себя мероприятия по информированию о минной опасности, психосоциальную поддержку и подготовку учителей, установку защитных средств от обстрелов, восстановление образовательной инфраструктуры, создание безопасных игровых площадок, оснащение школьных подвалов, а также проведение курсов первой помощи и предоставление аптечек.

17 мая Донецкая фильтровальная станция (ДФС) и ее сотрудники также подверглись обстрелам, что привело к остановке работы станции и сокращению водоснабжения для немалой части местного населения.

«Защита основной гражданской инфраструктуры и тех, кто ее обслуживает, является еще одним краеугольным камнем международного гуманитарного права. Все стороны должны уважать гражданскую сущность критической инфраструктуры и услуг», – сказал Алан Эшлиманн


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