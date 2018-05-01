Боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки

Боевики на оккупированном Донбассе вдвое увеличили использование беспилотников при ведении воздушной разведки.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С целью уточнения состояния и положения объединенных сил противник активизировал воздушную разведку, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны. Применение БПЛА в течение недели возросло вдвое", - сообщил он. Кроме того, Гуцуляк отметил, что боевики продолжают запугивать население оккупированного Донбасса активизацией боевых действий подразделениями объединенных сил.

В частности, в подразделениях российских войск на Донбассе проводится комплекс мероприятий для увеличения огневых возможностей передовых подразделений, в частности путем их вооружения дополнительными огневыми средствами.