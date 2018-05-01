Из-за обстрела в поселке Курдюмовка повреждены дома

Семь домов повреждены в результате обстрела поселка Курдюмовка.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Обстрел был зафиксирован в ночь на 17 мая, однако сообщение в полицию поступило только на следующий вечер от спасателей.

Установлено, что в домах обломками повреждены крыши, стены и окна. Никто из владельцев жилищ не пострадал.

Кроме того, снаряды легли и на кладбище. Повреждено 30 могил.

На месте работали следственно-оперативные группы Торецкого отделения полиции. Факт квалифицированно, как теракт (статья 258 Уголовного кодекса Украины).