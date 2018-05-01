Обстрел Троицкого: число погибших достигло 3

Число погибших мирных жителей в результате обстрела Троицкого в Луганской области достигло трех человек.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "9:00 только что стало известно, что женщина умерла в больнице", - сообщил Жебривский.

Он также уточнил, что в результате обстрела пострадали члены одной семьи. Отец и 13-летний мальчик погибли на месте, еще один сын получил ранения в ногу. Также сообщается, что семья живет в Мироновском, а в Троицкое приехала на дачу.

"Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", - добавил Жебривский.