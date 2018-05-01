С начала ООС боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение 274 раза

С начала операции объединенных сил, с 1 мая по 16 мая 2018 года, террористы 930 раз обстреляли позиции ВСУ и дома мирных жителей, из тяжелого оружия - 274 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В частности, сообщается, что по просьбе первого заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга вечером 17 мая состоялась его внеплановая встреча с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Во время встречи командующий объединенных сил Сергей Наев призвал первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга повлиять на боевиков с целью прекращения использования запрещенного минскими соглашениями видов вооружения. Командующий объединенных сил отметил, что с начала операции объединенных сил, с 1 мая по 16 мая 2018 года, террористы 930 раз обстреляли позиции ВСУ и дома мирных жителей, из тяжелого оружия - 274 раза. Во время встречи генерал-лейтенант напомнил, что 17 мая вследствие утреннего обстрела российских оккупационных войск один из снарядов попал во двор общеобразовательной школы города Светлодарск, в которой того времени находилось около 380 школьников и 45 человек персонала учебного заведения.

Также командующим ОС были представлены фотодоказательства, подтверждающие обстрелы противником окраин Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".