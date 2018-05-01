» » С начала ООС боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение 274 раза

С начала ООС боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение 274 раза

Сегодня, 10:35 citynews.net.ua | Напечатать

С начала операции объединенных сил, с 1 мая по 16 мая 2018 года, террористы 930 раз обстреляли позиции ВСУ и дома мирных жителей, из тяжелого оружия - 274 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В частности, сообщается, что по просьбе первого заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга вечером 17 мая состоялась его внеплановая встреча с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Во время встречи командующий объединенных сил Сергей Наев призвал первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга повлиять на боевиков с целью прекращения использования запрещенного минскими соглашениями видов вооружения. Командующий объединенных сил отметил, что с начала операции объединенных сил, с 1 мая по 16 мая 2018 года, террористы 930 раз обстреляли позиции ВСУ и дома мирных жителей, из тяжелого оружия - 274 раза. Во время встречи генерал-лейтенант напомнил, что 17 мая вследствие утреннего обстрела российских оккупационных войск один из снарядов попал во двор общеобразовательной школы города Светлодарск, в которой того времени находилось около 380 школьников и 45 человек персонала учебного заведения.

Также командующим ОС были представлены фотодоказательства, подтверждающие обстрелы противником окраин Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:48

Из-за обстрела в поселке Курдюмовка повреждены дома

Сегодня, 12:07

На Донбассе после оптимизации останется 25 блокпостов

Сегодня, 11:40

Обстрел Троицкого: в обладминистрации опровергли информацию о гибели третьей жертвы

Сегодня, 10:57

Обстрел Троицкого: число погибших достигло 3

Сегодня, 10:35

С начала ООС боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение 274 раза

Сегодня, 09:48

Геращенко: Эскалация на Донбассе тактикой Путина перед встречами в нормандском формате

Сегодня, 09:00

ВСУ взяли под контроль поселок на Донбасе

Сегодня, 08:50

Обстрел Троицкого (фото)

Сегодня, 08:40

В Троицком во время обстрела погибли люди

Вчера, 17:37

На вооружение Нацгвардии приняли американские гранатометы

Вчера, 16:53

Хуг срочно едет на Донбасс с незапланированной поездкой

Вчера, 16:10

В военном городке на Львовщине нашли застреленным начальника караула

Новости Украины:

Сегодня, 12:45

ESPN: Украинец Ломаченко признан лучшим боксером планеты

Сегодня, 11:59

Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татар

Сегодня, 11:42

Шуляк: «Миротворцы» РФ планировались на всей территории Украины

Сегодня, 10:59

В Украине сегодня отмечают День памяти жертв депортации крымских татар

Сегодня, 09:49

Порошенко подписал указ о введении санкций против РФ

Сегодня, 09:13

Донецкая фильтровальная станция снова приостановила работу из-за обстрелов

Сегодня, 09:00

В Крыму задержали участников акции памяти депортации крымских татар

Вчера, 18:24

Суд вернул Насирову украинский паспорт

Вчера, 17:34

В Польше задержали россиянку подозреваемую в разжигании польско-украинской вражды

Вчера, 16:09

Нацполиция изъяла 70 кг янтаря на 600 тыс. гривен

Вчера, 14:58

Обстрел школы в Светлодарске квалифицирован как теракт

Вчера, 14:14

Профильный комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 