Геращенко: Эскалация на Донбассе тактикой Путина перед встречами в нормандском формате

В результате ночного обстрела украинских населенных пунктов на Донбассе погибли два человека - мальчик-семиклассник и его отец.

Об этом написала в своем Facebook первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В частности, согласно ее сообщению, со стороны боевиков велся обстрел украинских населенных пунктов и позиций сил ВСУ. "Боевики обстреливали украинские населенные пункты и военные позиции по разным направлениям, и это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия. Это тактика Путина - эскалация конфликта накануне возможных встреч вы нормандском формате, чтобы поднять ставки и говорить с позиции силы", - написала вице-спикер.