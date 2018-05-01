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В МинВОТ отказались от модульных городков для переселенцев

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

В украинском правительстве считают, что в стране не нужны модульные городки для временного проживания переселенцев, поэтому решили отказаться от такой международной помощи из нескольких стран мира.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишут Донецкие новости.

«Каждый год государство выделяет более 3 млрд грн на компенсацию затрат на жилье [переселенцам], что позволяет нам не создавать эти лагеря, которые создаются в Ливане и в Сирии, палаточные городки. Но в начале мы сделали ошибку, немцы помогли нам сделать эту ошибку – несколько этих так называемых "городков"», – говорит он.

«Мы от них отказались. Как только я пришел работать в правительство, мы начали изучать разные опыты [стран, где были вооруженные конфликты], и я сказал – мы не будем брать [помощь в виде модульных городков]. Китай нам предложил, эти вагончики китайские, тысячами: "Давайте, мол, их ставить, это же ненадолго», – продолжил Черныш.

«Могу сказать, что в правительстве, и в прошлом и в этом, все-таки мнение такое, что не нужно нам никаких коллективных поселений. Все, что было, это когда думали, что на несколько месяцев. Теперь другая ситуация», – заявил он.

«Тут мы столкнулись с тем, что, конечно, жилищные потребности переселенцев далеко-далеко сейчас не решены даже на 1%. Что для этого нужно делать? Конечно, для этого нужно финансирование. Мы знаем, что наш жилой фонд уже никуда не годный, у нас чернобыльцы, афганцы до сих пор в очередях стоят. Это проблема в государстве в целом», – добавил он.


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