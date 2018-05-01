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В Киеве назвали «бредом» предложение об обмене пленными на Донбассе в формате «157 на 20»

Сегодня, 13:46 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона считает «бредом» предложение со стороны представителей группировок «ДНР»/«ЛНР» и России об обмене пленными по формуле «157 на 20».

Об этом заявила первый вице-спикер парламента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу Ирина Геращенко.

«Что касается заявлений Грызлова или их марионеток, то я не буду комментировать любые цифры, потому что это бред»

По словам Геращенко, вопрос не в цифрах, а в политической воле и желании обменять заложников.

«Мы к этому были готовы начиная с января. А когда запускаются какие-то цифры, имитируется бурная деятельность – это оттягивает процесс освобождения заложников. Боевики уже много месяцев стоят на позиции, что они включают в списки то россиян, которых Украина готова передать для освобождения украинских заложников [в РФ], то включают в список тех, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе», – сказала она.

Геращенко привела пример, когда «Л-ДНР» включили в список экс-бойцов «Беркута».

«Последнее ноу-хау – включение в список господина Рубана, по которому сейчас идут следственные действия», – добавила представитель Украины на переговорах.

Она подчеркнула, что «самое болезненное» то, что «Л-ДНР» не подтверждает удержание пленных которых содержаться в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса.


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