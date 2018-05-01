Сервис оформления пропусков для пересечения линии разграничения временно не работает

Электронный сервис для оформления пропусков не работает из-за проведения технических работ. Об этом свидетельствует соответствующий статус на сайте.

По состоянию на 12:00 сайт urp.ssu.gov.ua не работает.

Как сообщают мониторы БФ «Право на защиту», из-за отсутствия доступа к реестру разрешений для перемещения лиц не работают Координационные группы (КГ). К сотрудникам КГ люди обращаются в случае возникновения проблем с электронными пропусками, которые оформляются для пересечения линии соприкосновения через КПВВ. Сейчас в очередях в КГ находятся от 30 до 100 человек (в зависимости от места нахождения КГ).