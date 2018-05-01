Российские террористы обстреляли школу в Светлодарске - ранен 1 человек

Утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек. Как сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сегодня около 9:30 пророссийские батраки обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района. Снаряды разорвалось прямо на школьном дворе.

По словам Жебривского, ранения получил один гражданский, который в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы.

Артиллерийский снаряд разорвался на территории школы №11, дети в момент попадания снаряда находились в школе, проходил праздник вышиванки.

Среди учителей и школьников пострадавших нет.

"Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", - написал Жебривский.