Российские террористы обстреляли школу в Светлодарске - ранен 1 человек

Российские террористы обстреляли школу в Светлодарске - ранен 1 человекСегодня, 12:32
Утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района, пострадал человек. Как сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сегодня около 9:30 пророссийские батраки обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района. Снаряды разорвалось прямо на школьном дворе.
По словам Жебривского, ранения получил один гражданский, который в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы.
Артиллерийский снаряд разорвался на территории школы №11, дети в момент попадания снаряда находились в школе, проходил праздник вышиванки.
Среди учителей и школьников пострадавших нет.
"Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам", - написал Жебривский.