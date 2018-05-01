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Парламент принял за основу президентский закон о валюте

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

Парламент поддержал законопроект №8152 "О валюту" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами, передает РБК-Украина.

Документ поддержали 253 парламентария. Проектом предусматривается отменить действующий декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины. Законопроект вводит новый режим валютного регулирования.

Документом предусмотрено определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установление общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Проект также устанавливает нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Также подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

"В целях обеспечения экономической безопасности страны, а также руководствуясь принципом "последовательности" в процессе либерализации валютного рынка, законопроект предусматривает сохранение минимально необходимых полномочий Национального банка Украины, которые будут препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала, что, в свою очередь, сделает невозможным возникновение избыточного давления на обменный курс и дестабилизацию валютного рынка", - подчеркивается в пояснительной записке. Для этого отдельно определяется правовой режим введения мер защиты, направленных на уменьшение рисков стабильности банковской и/или финансовой системы страны и устранение негативного влияния возможных последствий давления на платежный баланс, что может угрожать достижению целей денежно-кредитной политики, а также валютной политики государства. Подчеркнем, ранее президент Петр Порошенко отмечал, что этот законодательный акт вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидируется такая мера воздействия, как остановки внешнеэкономической деятельности.


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