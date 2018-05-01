СБУ идентифицировала шестерых боевиков, которые пытали заложников на Донбассе

Служба безопасности Украины идентифицировала шестерых боевиков, которые пытали украинских заложников на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. Сообщается, что СБУ опубликовала показания еще 42 бывших заложников, которые незаконно удерживались и подвергались пыткам.

"Это уже шестое документальное издание, подготовленное по результатам опроса освобожденных украинских граждан. СБУ на основе показаний идентифицировала лица шести боевиков, которые лично подвергали жестоким издевательствам захваченных украинских военных и патриотов из числа гражданских лиц", - говорится в сообщении. В частности, в сборнике опубликовано фото боевиков по прозвищу "Адреналин" и "Батон" возле входа в "пыточную".

"Установленные злоумышленники разыскиваются правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности, один из них по кличке "Крутой" приговором украинского суда уже приговорен к десяти годам лишения свободы", - отметили в СБУ. Также сообщается, что данные материалы передаются в международные судебные инстанции. Глава СБУ Василий Грицак передал эти бюллетени спецпредставителю Госдепа США по делам Украины Курту Волкеру.