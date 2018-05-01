В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки погибли двое военных, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Сообщается, что боевики за сутки совершили 66 обстрелов. Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициям украинских военных в районе Авдеевки. На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районе Новозвановки и Троицкого. На Донецком направлении противник активизировался в районе Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска, а также Авдеевской промзоны и Опытного. На Мариупольском направлении боевики активизировались в районе Водяного, Лебединского и Широкино. "Во время боевых действий вчера двое наших защитников погибло, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.