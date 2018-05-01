В Латвии начали уголовное преследование против мужчины, который пытался стать боевиком «ДНР»

Полиция безопасности Латвии начала уголовное преследование в отношении негражданина Латвии Артема Скрипника, который подозревается в попытке противоправного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины и попытке вступить в ряды группировки «ДНР». Об этом сообщает Delfi.

В ходе уголовного процесса, начатого в ноябре 2017 года, следствием было установлено, что Скрыпник пытался вступить в военизированную организацию, «которая была создана с целью осуществлять против государства особо тяжкие преступления, оказывая военную поддержку лицам, заинтересованным в разрушении единой территориальной целостности Украины», а также в рамках этой военизированной организации противозаконно участвовать в военном конфликте на востоке Украины.

Отмечается, что в данном контексте под термином «военизированная организация» подразумевается группировка «ДНР».

В полиции безопасности сообщили, что уголовный процесс начат по части 1 статьи 89 (участие в преступной организации, добивающейся расчленения Украины) и части 1 статьи 77 (незаконное участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии) Уголовного закона Латвии. Материалы дела переданы прокуратуре.