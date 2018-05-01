В Золотом вандалы надругались над государственной символикой Украины

Золотовские сторонники русского мира надругались над государственной символикой Украины сегодня ночью.

Об этом в Facebook написал руководитель военно-гражданской администрации города Золотое Константин Ильченко.

"Сотрудники ВГА почти закончили оформление стены с изображением украинской атрибутики. Но отбросы, которые в 14-м здесь организовывали пророссийские акции и звали Путина, не удержались и сделали это преступление. Золотовская громада крайне возмущена этим поступком и осуждает действия предателей… От себя скажу, что нечто подобное я ожидал, поэтому некоторая работа в этом направлении уже сделана. В ближайшее время соберу совещание с ветеранами АТО и общественностью Золотого. Прощать этих приспешников оккупантов, никто не будет", - написал Ильченко.

В сообщении сказано, что ВГА города Золотое и села Екатериновка совместно с органами правопорядка и СБУ начинают соответствующие меры с целью выявления преступников и привлечения их к уголовной ответственности.