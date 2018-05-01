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Житель прифронтовой Новозвановки пытался продать РПГ и боеприпасы за 2,5 тыс. грн.

Сегодня, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

Житель прифронтовой Новозвановки пытался продать РПГ и боеприпасы за 2,5 тыс. грн.Правоохранители задержали 42-летнего ранее судимого жителя села Новозвановка, который пытался продать РПГ-22, корпус боевой гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ-2. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

За "товар" человек рассчитывал получить 2500 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", в рамках которого полицейским предстоит выяснить, откуда у мужчины взрывоопасные предметы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.


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