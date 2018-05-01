Энергетики обесточили насосную станцию Кременского водоканала за долг в 5 миллионов

Луганские энергетики обесточили насосную станцию "Житловка" Кременского ПУВКХ15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Причина обесточивания - долг за электроэнергию в размере почти 5 миллионов гривен. Ожидается, что жители Кременной останутся с водоснабжением, но напор воды в сети может стать слабее.

"После майских праздников луганские энергетики были вынуждены начать обесточивать своих крупнейших должников. Так, 14 мая было проведено отключение электроснабжения Лисичанском водоканале и коммунальному предприятию Рубежанского городского совета "Бюро технической инвентаризации"… 15 мая, энергетики провели вынужденное обесточивание части объектов Рубежанского ПУВКХ и Кременского ПУВКХ", - сказано в сообщении.