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Минздрав предлагает запретить рекламу целителей

Сегодня, 12:29 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект о рекламе лекарственных средств, в котором предлагает запретить рекламу целительства и нетрадиционной медицины.

Об этом сообщила и. о. министра Ульяна Супрун.

«В способе и подаче рекламы лекарственных средств Украина очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, позволяющие распространять рекламу лекарств. Это небо и земля по сравнению с украинским рынком рекламы лекарств, который очень хаотичен и неконтролируемый, что оставляет много пространства для манипуляции о препарате и его свойствах», - написала она в Facebook.

По словам Супрун, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности.

«Из 10 самых популярных препаратов, которые больше всего покупали украинские пациенты в прошлом году, только 3 являются препаратами, которые относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные – симптоматические и сопутствующие препараты, или же такие, которые не имеют достаточной базы эффективности», - отметила и.о. министра.

По ее словам, почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Последствия, к сожалению, часто являются непоправимыми для здоровья.

Минздрав разработал законопроект, который должен установить четкий

контроль за содержанием рекламы лекарств. Главная цель – избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС.

Супрун перечислила несколько основных пунктов законопроекта:

- ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС;

- запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины;

 - запрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров,

изображающих медработников;

- запрет информации, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей;

- содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.

Также законопроектом предусмотрено четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств непредвиденных законом, а также разработка и утверждение правительством отдельного порядка рекламы лекарственных средств, направленная ​​на медицинских и фармацевтических работников.

За Минздравом закрепляются функции контроля и мониторинга, устанавливаются четкие штрафные санкции к телерадиоорганизациям за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства.


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