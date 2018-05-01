Кабмин выделил 300 млн гривен на жилье для семей погибших и пострадавших в АТО

Кабинет министров Украины выделил 300 млн гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных.

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Отметим, в бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье для семей погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий в размере в сумме 329,8 млн гривен.

По информации региональных органов социальной защиты населения, по состоянию на 12.04.2018 количество граждан, которым предусмотрена выплата денежной компенсации на жилье, составляет 327 человек. Соответственно, потребность в расходах на выплату компенсации членам семей погибших военнослужащих и лицам с инвалидностью составляет 299,9 млн гривен. С учетом указанного предлагается провести распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации в общем объеме 299,900 млн гривен.