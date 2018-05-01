Украинские военные на Донбассе захватили три миномета боевиков

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе рейда в тыл противника захватили три миномета.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение последних недель напряженная ситуация наблюдается в районе Марьинки. Это связано с тем, что противник с наступлением темноты вел прицельный огонь по украинским позициям из оружия запрещенных калибров. В итоге одно из подразделений совершило рейд в тыл противника, в ходе которого были захвачены три вражеских миномета.

"Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет. Сейчас данные образцы вооружения перемещаются в район отвода, который четко определен минскими соглашениями", - говорится в сообщении.