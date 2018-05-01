Российско-оккупационные войска 45 раз нарушали режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил в прошлые сутки боевые действия активизировались после 16:00 и продолжались на всех направлениях, один украинский военный погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз - с применением тяжелого вооружения.

Так, боевики обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка, на Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения ООС вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески.

По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Украинские военные дали адекватный ответ на Мариупольском направлении возле населенных пунктов Талаковка и Широкино. В течение ночи текущих суток, 16 мая, интенсивность боевых действий уменьшилась.