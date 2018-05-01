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Разведка сообщает о передислокации подразделений и техники РФ на Донбассе

Сегодня, 17:32 citynews.net.ua | Напечатать

 На оккупированном Донбассе российское командовании проводит передислокацию подразделений и техники Российской Федерации. 

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк. "Командование Вооруженных сил Российской Федерации, под предлогом проверки мероприятий подготовительного периода в так называемых 1-м и 2-м АК оккупационных войск, проводит рекогносцировку местности и уточнение планов их применения. Одновременно под видом выхода на полигоны осуществляется передислокация подразделений, вооружения и техники", - сообщил Гуцуляк. 

По данным разведки, проведением указанных мероприятий руководят старшие офицеры ВС России, которые прибыли на Донбасс в составе так называемых "комиссий по проверке повседневной деятельности". Также отмечается, что боевики продолжают совершенствовать инженерное оборудование объектов на передовых позициях, в частности, за счет установки минно-взрывных заграждений. Кроме того, боевики изучают местность, ища места для оборудования новых позиций.


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