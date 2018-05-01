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Суд продлил арест Надежды Савченко на 2 месяца

Сегодня, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

Шевченковский райсуд Киева продлил арест депутату Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде, на два месяца. Об этом на судебном заседании сегодня заявил судья Павел Слободянюк, - сообщает LIGA.net. 

"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Продолжить сроки содержания под стражей для Савченко до 13 июля", - сказал судья. 

Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник ходатайствовал о продлении ареста Савченко, поскольку следствие, которое ведется почти два месяца, не завершено. 

По его мнению, Савченко при изменении меры пресечения может давить на свидетелей, влиять на ход расследования или вообще скрываться от следствия. 

Савченко отказалась от дачи показаний. Прокурор отметил, что озвученное ей "подозрение подтверждается показаниями других свидетелей". 

Он добавил, что нужно провести еще несколько экспертиз, допросить 80 человек в разных регионов Украины и на территории Операции объединенных сил в Донбассе. 

Государственный адвокат Савченко Юлия Ткач протестовала против ходатайства прокурора.


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