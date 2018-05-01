Автомобили из Германии получат больницы в Попасной, Светлодарске, Торецке и Авдеевке

Германия бесплатно передаст четыре санитарные автомобили для больниц вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"17 мая 2018 года в 16:00 высокопоставленные представители правительства Украины и новый парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Мариа Флаксбарт совместно откроют в Киеве конференцию "Действуем вместе: партнерство и диалог".

Непосредственно перед открытием госпожа Флаксбарт передаст представителям больниц в Попасной, Светлодарске, Торецке и Авдеевке четыре профинансированные Германией санитарные автомобили", - говорится в сообщении. Отметим, что в конференции примут участие первый вице-премьер-министр Степан Кубив, парламентский статс-секретарь Мариа Флаксбарт и посол Германии Эрнст Райхель.