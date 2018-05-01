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Порошенко предлагает странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко предлагает каждой стране Европейского Союза подготовить целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поблагодарил президента ПА ОБСЕ за поддержку ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путем принятия важных резолюций. «Голос Парламентской ассамблеи ОБСЕ является очень важным в общих усилиях остановить агрессора», - подчеркнул Президент.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Отмечена необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Отдельно отмечена важная роль ПА ОБСЕ в контексте чествования 85-й годовщины Голодомора, в частности признание национальными парламентами Голодомора геноцидом украинского народа.

Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.


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