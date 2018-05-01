КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 36 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 36,5 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 7985 человек и 1005 транспортных средств; "Марьинка" - 8995 человек и 1745 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7080 человек и 1295 транспортных средств; "Гнутово" - 3870 человек и 855 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8575 человек. Также сообщается, что пограничники изъяли у трех украинцев свидетельства о регистрации транспортного средства и номерные знаки, выданные так называемой "ДНР".