Боевики за сутки 42 раза нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки снизилась интенсивность боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник 42 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением минометов.

В Луганской области в районе Троицкого, Новозвановки и Золотого боевики совершали провокационные обстрелы. На Донецком направлении активные бои продолжались в районе Зализного, Новгородского и шахты Бутовка. "За минувшие сутки в составе Объединенных сил погибших и раненых нет.

По данным разведки, потери противника составили 1 убитый и 3 раненых. С начала текущих суток, 15 мая, зафиксировано 7 случаев открытия огня из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.