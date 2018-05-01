В Приволье остановилась работа очистных сооружений

Сообщение руководства Лисичанского водоканала о краже из подземного колодца, расположенного в районе шахты "Капустина" города Приволье, 100 метров резервного электрического кабеля, поступило в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Также во время кражи был поврежден действующий электрический кабель. В результате была остановлена работа очистных сооружений № 3 города Приволье.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 185 УК Украины "Кража". Принимаются меры по розыску и задержанию лица, причастного к совершению данного уголовного преступления.