В Луганской области за долги обесточили «Лисичанскводоканал» - 2 района остались без воды

Сегодня, 14 мая, луганские энергетики были вынуждены начать отключение своих крупнейших должников.

Так, из-за долгов за электроэнергию в размере более 132 млн грн (без учета оплаты за реактивную электроэнергию и штрафных санкций за несвоевременную оплату счетов) начато обесточивание объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал». В частности, уже обесточены насосные станции «РТИ» и «Боровская». На очереди - и другие объекты водоканала.

Также сегодня из-за долгов в размере более полумиллиона гривен ожидается обесточивание объектов коммунального предприятия Рубежанского городского совета «Бюро технической инвентаризации».

Завтра, 15 мая, вынужденно запланировано обесточивание объектов Рубежанского ПУВКХ - из-за долга в размере более 12 млн грн.