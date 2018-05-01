В Северодонецке грабители с гранатой напали на женщину.

Об этом 13 мая сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Утром 13 мая патрульные получили сообщение о грабеже: 45-летняя женщина рассказала, что 2-е мужчин отобрали у нее сумку с деньгами. Также пострадавшая добавила, что один из нападавших имел при себе гранату.

Оперативно установив приметы злоумышленников, через несколько минут во дворе многоэтажки экипаж патрульной полиции задержал одного из предполагаемых преступников. Неподалеку другой экипаж задержал и второго грабителя.

При поверхностной проверке граната у задержанных обнаружена не была. На поиски взрывоопасного предмета отправились бойцы спецподразделения патрульной полиции, которые при осмотре прилегающей территории обнаружили спрятанную в автомобильную покрышку гранату.

Подозреваемых в ограблении и обнаруженные боеприпасы полицейские передали следственно-оперативной группе, которая будет детально устанавливать обстоятельства происшествия.