На Луганщине усиливают меры безопасности в городах (фоторепортаж)

В Луганской области сотрудники национальной полиции, кинологи, патрульные, спецподразделения и народные дружины с сегодняшнего дня вышли на совместное патрулирование улиц городов области. Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

Общее время патрулирования - с 15.00 до 23.00 часов. Инструктажи с работниками, привлеченными к охране общественного порядка и безопасности, будут проводиться на площадях населенных пунктов области по пятницам в 15.00.

По словам начальника ГУ НП Украины в Луганской области Сергея Колесника, главная цель патрулирования - недопущение совершения тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия и взрывчатки.

В свою очередь представители добровольных народных дружин совместно с правоохранителями будут следить за порядком в общественных местах.