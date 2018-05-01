Полторак: Новой волны мобилизации пока не будет

В Украине не будет проводиться новая волна мобилизации, хотя угроза атаки со стороны России все еще высока. Об этом в интервью Obozrevatel.ua сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Сейчас я не вижу такой необходимости, несмотря на угрозы, которые есть со стороны России. Во-первых, нами уже проведена серьезная работа - создан резерв, первая очередь - 150 тыс. Во-вторых, есть резерв вооружения, техники. Уровень мотивации и подготовки личного состава значительно выше. У нас есть учет мобилизационного ресурса - военкоматы уже имеют возможности достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность», — отметил он.