В Украине строят почт 200 новых общежитий для военных

В Украине ведется строительство 184 жилых комплексов для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что строительство началось на территориях военных городков почти по всей Украине - в 21 области. В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках. Это, в частности, Житомир, Николаев, Новоград-Волынский, Конотоп, Бердичев, Кременчуг, Броды, Дачное, Подольск, Старычи, Мирное, Гончаровское и Десна. До конца месяца планируется завершить процесс проведения закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 строительных площадках.

Несколько недель назад в Житомире, на территории одного из военных городков начались работы по строительству трех общежитий улучшенного типа для военнослужащих десантно-штурмовых войск ВС Украины. Каждое будущее общежитие - двухэтажное здание, рассчитанное на 120 военнослужащих.

Сегодня там идет процесс строительства, строители выкопали котлован и уже идет закладка фундамента будущего здания.

На реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для Вооруженных сил Украины для размещения 23 тысяч военнослужащих военной службы по контракту предусмотрено финансовый ресурс в сумме 2,6 млрд грн.

Финансирование работ будет осуществляться следующим образом: 1,0 млрд грн - по специальному фонду за счет средств, поступивших в Минобороны от реализации конфискованного имущества; 1,6 – по общему фонду Министерства обороны Украины.