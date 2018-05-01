Нацсовет оштрафовал Северодонецкую радиостанцию СТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию СТВ (ООО "Телекомпания СТВ") из Северодонецка за несоблюдение языковых квот. Об этом пишет "Детектор медиа".

Во время внеплановой проверки Нацсовет подтвердил данные своего мониторинга, 9 февраля в эфире радиостанции СТВ доля ведения передач на украинском языке составляла 46,5% вместо предусмотренных законом 55%. За нарушение языковых квот предусмотрена санкция штрафа в размере 5% суммы лицензионного сбора. Для компании СТВ сумма штрафа составляет 4 тысячи 845,5 гривен.

Напомним, за первый год действия закона о квотах на радио Нацсовет зафиксировал 17 нарушений законодательства и выписал радиостанциям-нарушителям 17 штрафов на общую сумму более 1 миллиона гривен.

С 8 ноября 2017 года предусмотренные законом квоты выросли: доля песен на украинском языке должна составлять 30%, ведения передач на государственном языке - 55%. Радиостанции, в эфире которых более 60% песен составляют песни на языках стран ЕС, предусмотрена уменьшенная квота песен на украинском языке - 25%.