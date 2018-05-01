Луганчанке грозит до 7 лет тюрьмы за организацию борделей

Полиция Киева разоблачила луганчанку, которая организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг, передает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал старший оперуполномоченный УБПТЛ ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк, организатором оказалась 42-летняя уроженка Луганской области, которая для оказания сексуальных услуг арендовала в столице три квартиры. Девушек для незаконного бизнеса подыскивала через знакомых, а также в сети Интернет.

Женщина самостоятельно принимала заказы от клиентов и "сводила" их с проститутками. После оказания услуг девушки перечисляли половину своей прибыли на банковскую карточку организатора. Час развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен.

"В рамках уголовного производства полиция провела два обыска: в отеле, где одна из женщин оказывала интимные услуги, и по месту жительства главной фигурантки. Оттуда правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, мобильные телефоны, системные блоки, планшеты, банковские карты", - отметил Гаврилюк.

С нарушительницами закона провели профилактические беседы и составили протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Организатору сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.