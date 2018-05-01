Комитет постоянных представителей Европейского союза расширил список персональных санкций против граждан Российской Федерации, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter, поблагодарив ЕС за этот шаг.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС. Согласно решению, в список индивидуальных санкций попали лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Спасибо нашим партнерам из ЕС", - написал Порошенко. Во время выступления в пятницу, 11 мая, Порошенко уточнил, что решение о расширении санкций было принято 8 мая 2018.

"Мы только что получили сообщение, как результат наших интенсивных координационных действий с нашими партнерами в ЕС о том, что 8 мая комитет постоянных представителей ЕС принял решение в соответствии с решением регламента Совета ЕС, об ограничительных мерах, внедрены в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украина. Этими правовыми актами в список индивидуальных санкций попадают те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведения незаконных выборов президента РФ на территории Крыма ", - сказал Порошенко.