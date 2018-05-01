США выделят еще 125 млн долларов пострадавшему от российской агрессии Донбассу

Соединенные Штаты Америки выделят 125 млн долларов дополнительной помощи пострадавшему от российской агрессии Донбассу.

Об этом говорится в сообщении Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) в Facebook.

Сообщается, что 15 мая в Славянске Донецкой области состоится пресс-конференция заместителя администратора и руководителя Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. На этой пресс-конференции объявят о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для Донбасса и территорий, которые пострадали от российской агрессии. "Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития", - говорится в сообщении. Кроме того, в Славянске пройдет церемония открытия Центра коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс".