На Донбассе появятся дополнительные патрули полицейских

Национальная полиция создаст дополнительные 106 патрулей в отдаленных от линии соприкосновения районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

Во время рабочего совещания в Бахмуте Донецкой области по взаимодействию полицейских подразделений в рамках Операции объединенных сил он напомнил, что на Донбассе будет уменьшено число блокпостов, а оставшиеся переоборудуют.

«Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей. Это позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах», — приводит его слова пресс-служба Нацполиции.