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Наиболее активные боевые действия продолжаются в районе Авдеевской промзоны

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

 В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили трое украинских военных. 

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook. 

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильно сложной, боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. В частности, противник за сутки 55 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. "Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны. 

По данным разведки, противник при попытке штурмовых действий наших позиций понес потери: двух оккупантов уничтожили, еще трое ранены", - говорится в сообщении. 

Также сообщается, что во время боевых действий трое украинских военных получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана медицинская помощь в госпитале. С начала 11 мая потерь нет.


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