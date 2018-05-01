Наиболее активные боевые действия продолжаются в районе Авдеевской промзоны

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий ранения получили трое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильно сложной, боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении. В частности, противник за сутки 55 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. "Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны.

По данным разведки, противник при попытке штурмовых действий наших позиций понес потери: двух оккупантов уничтожили, еще трое ранены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время боевых действий трое украинских военных получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана медицинская помощь в госпитале. С начала 11 мая потерь нет.