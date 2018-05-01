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Порошенко: компонент безопасности «Минска» невозможно выполнить без миротворцев на Донбассе

Сегодня, 16:05 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном «дорожную карту» имплементации Минских соглашений с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН.

Также он отметил, что на встрече была озвучена «серьезная обеспокоенность» эскалацией ситуации на Донбассе. Президент Украины добавил, что стороны выступают за соблюдение режима прекращения огня, согласие о котором было достигнуто накануне Псхи.

«Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей с обязательным элементом использования миротворцев», – сказал Порошенко во время брифинга в немецком Ахене.

По его словам, как показывает практика, компонент безопасности Минских договоренностей «невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе».

По его словам, Меркель и Макрон поддержали эту позицию, также как и США ранее.

Порошенко также убежден, что Россия должна поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом Минских договоренностей и введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.

«Мы четко заявляем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где было бы четко зафиксирована "дорожная карта" с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция», – подчеркнул президент Украины.


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