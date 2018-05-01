В Катериновке вследствие обстрелов повреждены два дома

За сутки полицией зарегистрировано два факта обстрелов территории Луганщины, подконтрольной украинской власти.

В результате одного из обстрелов в с. Екатериновка Попаснянского района по ул. Петровского повреждены два частных дома (поврежденные стены и входные двери).

На месте происшествия работают сотрудники Попаснянского отдела полиции. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Данные факты внесены в ЕРДР и квалифицированы по статье 258 УК Украины «Террористический акт».